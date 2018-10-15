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Концерт Юлдуз Усмановой в амфитеатре

В Джизакской области Юлдуз Усманова бесплатно спела на хлопковом поле

© sputnik
Общество
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Примадонна узбекской эстрады дала концерт специально для фермеров-хлопкоробов.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Певица Юлдуз Усманова бесплатно выступила на хлопковом поле в Джизакской области, пишет Podrobno.uz.

Примадонна узбекской эстрады дала концерт специально для фермеров-хлопкоробов в кишлаке "Буюк ипак йули".

Вместе с Усмановой на концерте выступил юморист Шукурилло Исроилов.

Звезд кино и эстрады в Узбекистане массово вывезли убирать хлопок =>

Отмечается, что в этом году размер платы за сбор урожая хлопка был увеличен вдвое.

Федерация профсоюзов Узбекистана контролирует условия труда сборщиков хлопка. 

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Теги:
хлопок, Джизакская область, Узбекистан, Юлдуз Усманова



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