В Джизакской области Юлдуз Усманова бесплатно спела на хлопковом поле

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Певица Юлдуз Усманова бесплатно выступила на хлопковом поле в Джизакской области, пишет Podrobno.uz.
Примадонна узбекской эстрады дала концерт специально для фермеров-хлопкоробов в кишлаке "Буюк ипак йули".
Вместе с Усмановой на концерте выступил юморист Шукурилло Исроилов.
Звезд кино и эстрады в Узбекистане массово вывезли убирать хлопок =>
Отмечается, что в этом году размер платы за сбор урожая хлопка был увеличен вдвое.
Федерация профсоюзов Узбекистана контролирует условия труда сборщиков хлопка.