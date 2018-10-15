В Джизакской области Юлдуз Усманова бесплатно спела на хлопковом поле

Президент России Владимир Путин 18-19 октября посетит Узбекистан с государственным визитом. В ходе этой поездки запланировано сразу несколько масштабных мероприятий, а по итогам переговоров - подписание солидного пакета документов.

Статистика собрана за месяц с небольшим и демонстрирует, что граждане все еще не готовы соблюдать скоростной режим и их не пугают даже "письма счастья", которые ГУВД рассылает нарушителям.