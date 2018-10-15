От старых автобусов не откажутся – в Ташкенте опровергли слухи

В настоящее время автобусы Mercedes Benz проходят углубленный техосмотр, работы ведутся круглосуточно. После этого большинство машин вернут на линию.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Компания "Тошшахартрансхизмат" опубликовала заявление, в котором опровергла информацию о полном снятии с маршрутов автобусов Mercedes 2008-2009 годов выпуска в Ташкенте.

Ранее появилась информация о том, что в связи с участившимся случаями возгорания этих моделей в столице решено снять с маршрутов все автобусы Mercedes Benz Low Flor.

"Речь идет не о полном отказе от использования таких машин. Эти автобусы сняты с маршрутов временно, сейчас идет их технический осмотр. В процессе техосмотра некоторые их них подвергнутся капитальному ремонту. Тем не менее основная масса автобусов после углубленного осмотра специалистами и устранения неполадок будет возвращена на маршруты", - уточнили в компании.

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Кроме того, пресс-служба автоперевозчика заявила, что 13-14 октября на предприятиях по ремонту и техническому обслуживанию автобусов была организована работа в три смены (днем и ночью). Большинство старых автобусов были проверены на предмет обнаружения дефектов.

Однако в начале недели возможно появление проблем, связанных с соблюдением расписания транспорта.

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"Стоит напомнить, что сегодня большинство автобусов устарели, а их средний возраст составляет 9-10 лет. Несмотря на это, автобусы проходят необходимое сервисное обслуживание", - отметили в "Тошшахартрансхизмат" и подчеркнули, что со временем будут приобретены новые автобусы, что позволит постепенно решить возникшую проблему.

Напомним, на прошлой неделе сгорели сразу два рейсовых автобуса Mercedes Benz, к счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

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