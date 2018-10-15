Uzairways увеличивает частоту авиарейсов в Душанбе

Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" будет выполнять рейсы из Ташкента в Душанбе и обратно по новому расписанию.

Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Изменения в расписании связаны с переходом на зимнюю навигацию, они начнут действовать с 29 октября.

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"Каждый понедельник узбекский авиалайнер А320 будет вылетать из Ташкента в 21:00 и прибывать в Душанбе в 21:40, в тот же день состоится вылет из Душанбе в 23:15 и прибытие в Ташкент в 23:55", - цитирует агентство слова представителя авиакомпании в Таджикистане Орифа Рузимуродова.

По четвергам самолет будет вылетать из Ташкента в 01:00 и прибывать в Душанбе в 01:40, а вылетать из Душанбе в Ташкент в четыре утра.

В сообщении указывается, что изменение расписания полетов связано с созданием удобных стыковочных рейсов для транзитных пассажиров из Таджикистана, которые вылетают через Ташкент рейсами авиакомпании в США, страны Европы, Юго-Восточную Азию, а также города СНГ.