Отделался штрафом: боец Мурод Хантураев отпущен на свободу

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ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Яккасарайском районном суде по уголовным делам города Ташкента состоялось оглашение приговора в отношении бойца MMA Мурода Хантураева. Об этом пишет UzNews.uz со ссылкой на официального представителя Верховного суда Узбекистана Азиза Абидова.

Суд признал Хантураева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.

В Ташкенте задержан узбекский боец MMA Мурод Хантураев =>

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