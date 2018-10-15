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Молоток

Отделался штрафом: боец Мурод Хантураев отпущен на свободу

© pixabay
Общество
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В июне чемпион мира по смешанным единоборствам был задержан за причинение телесных повреждений.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Яккасарайском районном суде по уголовным делам города Ташкента состоялось оглашение приговора в отношении бойца MMA Мурода Хантураева. Об этом пишет UzNews.uz со ссылкой на официального представителя Верховного суда Узбекистана Азиза Абидова.

Суд признал Хантураева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.

В Ташкенте задержан узбекский боец MMA Мурод Хантураев =>

Спортсмену назначили наказание в виде штрафа и определили его размер в сумме 94 МРЗП – 16 190 560 сумов.

Теги:
Суд, Уголовное право, Узбекистан



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