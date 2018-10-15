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Сотрудник ГАИ

В Ташкенте радары зафиксировали за месяц 45 тысяч фактов превышения скорости

Sputnik
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (40)
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Статистика собрана за месяц с небольшим и демонстрирует, что граждане все еще не готовы соблюдать скоростной режим и их не пугают даже "письма счастья", которые ГУВД рассылает нарушителям.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало статистику нарушений, зафиксированных радарами.

Так, в период с 7 сентября по 14 октября выявили 45 521 факт превышения скорости.

Автомобили в Ташкенте
Передвижные радары на улицах Ташкента заработали и по ночам

"Тринадцатого октября передвижными радарами было выявлено 2204, а 14 октября – 1609 фактов нарушения водителями скоростного режима. В ночное время за указанные двое суток скорость превысили 1507 раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, за 6 дней – с 9 по 14 октября – столичные инспекторы выявили 91 водителя, управляющего транспортным средством, не имея при себе документов. Пятьдесят семь человек находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 767 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности, 67 человек пользовались сотовым телефоном в момент управления транспортным средством.

Проехали на запрещающий сигнал светофора 56 водителей. Не подчинились знаку инспекторов ДПС остановиться 14 водителей. Всего за 6 дней инспекторами ДПС было выявлено 2585 нарушений ПДД со стороны водителей.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (40)



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