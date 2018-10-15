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Новорожденный мальчик

Госкомстат сообщил, кого в 2018 году родилось больше: мальчиков или девочек

© Sputnik / Леся Полякова
Общество
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Коэффициент рождаемости на 1000 населения в январе - сентябре 2018 года увеличился на 0,8 промилле по сравнению с показателем 2017-го.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. За январь - сентябрь 2018 года в Узбекистане было зарегистрировано 553,4 тысяч родившихся детей, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 22,5 промилле, следует из отчета Госкомстата по демографической ситуации.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, коэффициент рождаемости увеличился на 0,8 промилле ( в январе - сентября 2017 года он составлял 21,7 промилле).

В январе - сентябре этого года в Узбекистане родилось 289,3 тысячи мальчиков и 264,1 тысячи девочек.

Отцы с детьми
© Sputnik / Сергей Гунеев
Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек
Больше всего детей родилось в Самаркандской (71,9 тысячи человек), Кашкадарьинской (59,3 тысячи), Ферганской (58,7 тысячи) и Андижанской (51,4 тысячи) областях. Меньше всего - в Джизакской (24,8 тысячи), Навоийской (15,9 тысячи) и Сырдарьинской областях (13,3 тысячи). 
В статистике учитывались только те дети, то есть те, у которых присутствовал хотя бы один критерий живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пупка, непроизвольное сокращение мышц). При этом срок беременности матери должен был составлять от 22 недель и больше, рост ребенка - от 25 см и больше, вес - от 500 граммов и больше.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 октября 2018 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 33 085 200 человек. Таким образом, с начала года эта цифра увеличилась на 428,5 тысячи человек или на 1,3 %.

Читать далее: https://ru.sputniknews-uz.com/society/20181014/9691120/Chislennost-naseleniya-Uzbekistana-prevysila-33-milliona-chelovek.html

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