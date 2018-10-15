Лауреат Нобелевской премии по химии прочтет лекцию для узбекских студентов

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар прочтет лекцию для узбекских студентов.

Как сообщают узбекские СМИ, для этого ученый прибыл в Ташкент по приглашению Национального университета страны. В республике он пробудет до 22 октября.

Лауреат Нобелевской премии из Японии прочитает лекции в Узбекистане =>

Санджар уже провел переговоры с министром высшего и среднего специального образования Иномжоном Мажидовым. Еще он намерен встретиться со специалистами в области молекулярной биологии и представителями Академии наук.

Химик получил премию в 2015 году за работы по описанию механизмов восстановления ДНК.