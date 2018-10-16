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Президент Национального Олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахматджанов

Глава НОК Узбекистана открыл приемные для обращений граждан

© НОК Узбекистана
Общество
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Умид Ахматджанов открыл приемные дни в Национальном олимпийском комитете и Ассоциации футбола Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Президент Национального Олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов открыл приемную для обращений граждан.

"Чтобы быть еще ближе к болельщикам спорта, решать максимально оперативно возникшие проблемы и общаться с гражданами, прислушиваться к мнению относительно олимпийских видов спорта, сообщаем, что открыта приемная президента Национального Олимпийского комитета Умида Ахматджанова", - говорится на сайте НОК.

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Приемная будет открыта для граждан каждый четверг с 14:00 до 18:00.

В комитете подчеркнули, что все просьбы и обращения будут услышаны и под личным контролем руководителя НОК будут приняты соответствующие меры.

Все это делается для того, чтобы своевременно решать проблемы отечественного спорта, развивать его и достигать высоких целей, резюмирует пресс-служба НОК.




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