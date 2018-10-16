Данные владельцев карт дополнительно защитят при оплате через терминалы

Банки Узбекистана будут использовать новую платформу для управления и мониторинга сетей POS-терминалов.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Узбекистане POS-терминалы получат дополнительную защиту: в течение нескольких лет их подключат к платформе TransLink.iQ. Об этом сообщает пресс-служба UzCard.

Адаптированное программное обеспечение TransLink.iQ поставит в республику компания ASHBURN International.

Платформа позволяет удаленно управлять сетью POS-терминалов: фиксировать и реагировать на возможные сбои.

Как заявляют разработчики, TransLink.iQ разработано в соответствии с требованиями международных платежных систем, EMV и наивысших стандартов безопасности PCI, что гарантирует надежную защиту данных владельцев карт.

Двадцать восемь банков Узбекистана приобретут 250 000 лицензий для администрируемых POS-терминалов.