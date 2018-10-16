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Подготовка к открытию памятника Исламу Каримову в Москве

В Москве идет подготовка к открытию памятника Исламу Каримову

Sputnik
Общество
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Тема:
Мероприятия в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове (49)
17520

В Посольстве Узбекистана в Москве отметили, что у них пока нет информации о дате открытия памятника.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. В Москве установлен памятник Исламу Каримову, сообщает корреспондент Spunik Узбекистан.

Монумент разместили в сквере имени первого президента недалеко от станции метро "Полянка".

В настоящее время идут работы по благоустройству территории, сам памятник еще закрыт специальным непрозрачным ограждением.

Подготовка к открытию памятника Исламу Каримову в Москве
Sputnik
Подготовка к открытию памятника Исламу Каримову в Москве

Сквер Каримова перекрыт, у памятника дежурит охрана и не подпускает прохожих к ограждению.

Как сообщалось в социальных сетях, монумент установили за одну ночь.

В Посольстве Узбекистана в Москве отметили, что у них пока нет информации о дате открытия памятника.

Сквер в центре Москвы назовут в честь Ислама Каримова
© Sputnik / стрингер
Сквер, названный в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова

Напомним, сквер Ислама Каримова появился в Москве осенью 2016 года. Расположен он между домом 39, строением 1 на Большой Полянке и домом 13 по Первому Казачьему переулку, недалеко от посольства Узбекистана.

По поручению Собянина сквер на Якиманке назвали именем Ислама Каримова >>>

Автор памятника президенту Исламу Каримову в Москве - британский скульптор Пол Дэй.

Он создал трехмерный образ первого президента. По композиции скульптуры фигура президента стоит перед Регистаном в его родном городе Самарканде. Он будет не возвышаться на пьедестале, как это часто бывает, а стоять на земле.

Первый президент Узбекистана Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде по мусульманским традициям.

Жизненный путь Ислама Каримова
© Sputnik /
Жизненный путь Ислама Каримова
Тема:
Мероприятия в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове (49)
Теги:
памятник, Ислам Каримов, Узбекистан, Москва



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