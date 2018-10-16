Минздрав РФ придумал новый способ отучить россиян курить

Сейчас Минздрав РФ вместе с экспертами обсуждает возможные шаги в плане регулирования потребления табака.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Минздрав России обсуждает новые меры в сфере борьбы с табаком, в частности, введение "обезличенных" пачек сигарет (без логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок). Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила в интервью РИА Новости.

"Решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза", — отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что еще недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства в стране удалось снизить потребление табака более чем на 20 процентов.

Напомним, в августе в Узбекистане спиртное и сигареты запретили продавать менее чем в 200 метрах от школ, спортивных секций и религиозных учреждений.

Кроме того, в октябре в республике официально запретили курить кальяны и электронные сигареты в общественных местах.