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Излишки - обратно в семью: как вернуть переплату за свет и газ

Sputnik
Общество
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Деньги вернут владельцу в течение шести дней с момента подачи заявления.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Узбекистане потребитель может получить средства, которые были ошибочно или излишне начислены за пользование электроэнергией и природным газом. Об этом пишет norma.uz.

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Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
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Для того чтобы осуществить возврат, необходимо подать заявление в письменном или электронном виде в "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз". Деньги вернут обратно владельцу в течение шести дней с момента подачи заявления.

Ранее процедура возврата занимала одиннадцать дней. Новые правила вступили в силу с 12 октября.

Напомним, год назад Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана, осуществляющее меры по взысканию долгов за электроэнергию и природный газ, получило право на оперативно-разыскную деятельность.

Теги:
Узбекистан, Газ, электроэнергия



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