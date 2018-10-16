Это нам не задавали: Минобр жалуется на привлечение учителей к сбору хлопка

Несмотря на запрет со стороны президента, некоторые местные руководители привлекают учителей к сбору хлопка и участию в собраниях.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В некоторых регионах Узбекистана зафиксированы факты привлечения учителей и сотрудников сферы образования к сбору хлопка и совещаниям местных хокимиятов, несмотря на строгий запрет со стороны президента, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Например, в некоторых районах Сурхандарьинской области руководители хокимиятов требуют от представителей регионального управления народного образования предоставить людей для сбора урожая хлопка.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев поручил собрать урожай хлопка до наступления ненастья

"Представители Контрольно-правовой службы Министерства народного образования Узбекистана попросили руководство прокуратуры области вмешаться в процесс, и в результате штабы, созданные для организованного сбора хлопка, перестали привлекать сотрудников к совещаниям. Также сотрудники народного образования, которые были привлечены к сбору хлопка, были отправлены домой", - говорится в сообщении.

Из Музрабатского района области домой вернулись 450 человек, из Джизакской области — 39 человек.

Контрольно-правовая служба Министерства народного образования проверяет информацию о привлечении учителей к сбору урожая в Андижанской и Навоийских областях. Результаты направят в Генпрокуратуру.

"Нужно подчеркнуть, что некоторые руководители областных управлений народного образования продолжают мыслить по-старому и подчиняются устным указаниям местных руководителей, несмотря на официальный запрет со стороны руководства республики", - добавили в министерстве.

Также в некоторых районах сотрудников региональных управлений народного образования и директоров школ привлекают к различным совещаниям в хокимиятах. Например, хоким Камашинского района Кашкадарьинской области каждый понедельник в 6:30 собирает директоров 89 школ на селекторное совещание.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июля на совещании, посвященном вопросам реформирования и развития системы общего среднего образования, призвал ограничить проверки деятельности учителей различными контролирующими органами, не привлекать сотрудников народного образования к сезонным сельскохозяйственным работам, работам по благоустройству, участию в различных собраниях, подписной кампании и иной работе, не входящей в их компетенцию.

Министерство народного образования призывает учителей сообщать о нарушении их прав в виртуальный инспектор "Устоз овози".