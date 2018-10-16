17:42 16 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Мария Захарова щеголяет в узбекском наряде

Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
Получить короткую ссылку
14111

Пользователи Сети восхитились новым чапаном Захаровой с узбекской вышивкой.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию в узбекском чапане.

"Очень люблю народное искусство. Удивительным образом оно сохраняет самобытность национальной культуры и одновременно объединяет, подчеркивая общее в историческом восприятии людьми окружающего мира", - прокомментировала снимок Захарова.

Пользователи не замедлили отметить, что дипломат выглядит стильно. Некоторые предположили, что так Захарова готовится к предстоящей встрече Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Теги:
Мария Захарова, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Охотничьи ружья, фото из архива
    Сезон охоты

    В Азербайджане за девять месяцев задержали больше сотни браконьеров, причем полтора десятка из них были иностранными гражданами.

  • Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День второй
    Дань моде

    Бомжи из Минска прошли пешком более 700 километров, чтобы попасть на Неделю моды в Москве.

  • Дворец Наций в Женеве
    Площадка для диалога

    Десять лет назад состоялись первые Международные Женевские дискуссии с участием представителей ООН, ЕС, ОБСЕ, России, Абхазии и Южной Осетии.

  • Тегеранская конференция
    Напиток королей

    Какую роль сыграл легендарный глава британского правительства Уинстон Черчилль в сохранении армянского коньяка – рассказывает Sputnik.

  • Фасад здания Высшей Стокгольмской школы экономики в Риге
    Право на незнание

    К персоналу Рижской высшей школы экономики и Рижской юридической высшей школы не будут применяться требования о знании госязыка.

  • Текила золотая и серебряная
    Губит людей не пиво

    Литовские пивовары резко раскритиковали намерения правительства усилить борьбу с продажей алкоголя.

  • Многотысячные протесты в Кишиневе. Архивное фото
    Защитить закон

    Партия социалистов Молдовы готовится провести акцию протеста в Кишиневе против действующей власти и изменений в Конституцию страны.

  • Пограничный столб на границе между Эстонией и Россией
    Большая стройка

    Премьер Эстонии заявил, что обустройство границы с Россией займет не один год и потребует больше денег, чем планировалось.

  • Эльдар Кокоев
    Еще не конец

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Свадьба внучки королевы Англии
Ах, эта свадьба пела: внучка Елизаветы II Евгения вышла замуж
Космонавт Алексей Овчинин о неудачном запуске Союза
Командир "Союза": мы испытывали перегрузку в семь раз выше своей массы
Знак, разрешающий поворот направо на красный свет
Можно осторожно: на каких перекрестках разрешен правый поворот на красный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054