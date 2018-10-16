Мария Захарова щеголяет в узбекском наряде

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию в узбекском чапане.

"Очень люблю народное искусство. Удивительным образом оно сохраняет самобытность национальной культуры и одновременно объединяет, подчеркивая общее в историческом восприятии людьми окружающего мира", - прокомментировала снимок Захарова.

Пользователи не замедлили отметить, что дипломат выглядит стильно. Некоторые предположили, что так Захарова готовится к предстоящей встрече Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.