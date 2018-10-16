Узбекистан заинтересовался программами Московской школы "Сколково"

Большое внимание узбекская сторона уделила программе Startup Academy Junior по предпринимательству для старшеклассников.

ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана и московская школа "Сколково" во вторник обсудили вопросы сотрудничества, в частности, в области обучающих программ для старшеклассников, сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, во вторник министр народного образования республики Шерзод Шерматов встретился с президентом Московской школы управления "Сколково" Андреем Шароновым.

"Гости представили информацию о деятельности Московской школы управления "Сколково" и линейке образовательных программ бизнес-школы", - говорится в сообщении.

Узбекскую сторону заинтересовало, что эти программы построены по принципу "обучение через действие", состоят из теоретических блоков, практических заданий, проектных работ и международных модулей.

В частности, программа Startup Academy Junior по предпринимательству предназначена для старшеклассников. Ее участники получают практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса, а также пробуют себя в роли менеджеров и предпринимателей.