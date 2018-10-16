Стала известна дата открытия филиала "МИСиС" в Алмалыке

Московский институт стали и сплавов станет четвертым российским вузом, имеющим свое отделение в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Открытие филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Узбекистане состоится 18 октября в рамках первого российско-узбекского образовательного форума "Новые кадры – для новой экономики".

© Sputnik / Владимир Федоренко Мирзиёев одобрил появление филиала МИСиС в Узбекистане

Об этом сообщила пресс-служба НИТУ "МИСиС".

С открытием Алмалыкского филиала у университета будет шесть филиалов, в том числе два за рубежом. НИТУ "МИСиС" станет четвертым российским вузом, имеющим свое отделение в Узбекистане.

Сегодня в университете на технических специальностях (горное дело, металлургия, материаловедение и технологии материалов, технологические машины) обучаются более 400 студентов и аспирантов из Узбекистана.

Обучение в филиале будет осуществляться по учебным планам и программам, утвержденным НИТУ "МИСиС", с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.

"К учебному процессу наряду с узбекскими специалистами привлечен высококвалифицированный преподавательский состав из России, имеющий многолетний опыт педагогической деятельности в ведущих вузах РФ и зарубежных стран. Квота приема в филиал на 2018-2019 учебный год – 150 человек", - говорится в сообщении.

Выпускникам филиала будут выданы дипломы установленного образца НИТУ "МИСиС", который признается документом о высшем образовании в Узбекистане и РФ.

