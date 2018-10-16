Захарова: у вещей из Средней Азии жизнеутверждающая энергетика

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, откуда в ее гардеробе появился узбекский чапан.
Накануне дипломат опубликовала в соцсетях фотографию в чапане с узбекской вышивкой. Пользователи Сети сразу же обратили внимание, что восточный наряд Захаровой к лицу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Этот жакет подарила мне мама, такой же есть и у нее. Она увлекается народно-прикладным искусством разных стран и часто бывает в Средней Азии, откуда привозит большое количество национальных предметов. В частности, из Узбекистана - одежду", - поделилась официальный представитель МИД РФ.
Захарова призналась, что в ее доме даже есть отдельная комната с элементами декора стран Средней Азии.
"Там огромное количество ковров, шитых вручную, чайников, пиал, красивых блюд. Они настолько жизнеутверждающие по своей энергетике, что нам это очень все нравится", - говорит она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дипломат отмечает, что часто получает вещи с национальным колоритом в качестве подарков. Например, министр иностранных дел Сербии преподнес ей народную жилетку и митенки, а болгарские журналисты - народный костюм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня болгарский журналист передал мне подарок из Болгарии - национальный костюм, сшитый специально для меня. На фартуке вышито "Мария Захарова", на рукавах - "М.З". Мерки не снимали, все делали на глазок. Идея пришла после исполнения "Калинки". По размеру подошёл идеально. Дорогая Болгария, благодаря много!
Конечно, узбекский наряд имеет особое место в ее гардеробе. Захаровой нравится, что он не популярного, темного, цвета, а белого.
"Чапан вызывает у меня очень позитивные эмоции. Я люблю вышивку, цветы", - утверждает она.
Мария Захарова рассказала, что когда приезжает в Узбекистан и другие страны, обязательно заходит на местные рынки и покупает там много вещей.