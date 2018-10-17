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Ташкентский государственный экономический университет

В Ташкенте впервые пройдет узбекско-российский образовательный форум

© Ташкентский государственный экономический университет
Общество
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (15)
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В рамках визита Владимира Путина в Узбекистан в Ташкенте состоится первый узбекско-российский образовательный форум, в работе которого примут участие представители 140 высших учебных заведений двух стран.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте 18-19 октября в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан состоится первый узбекско-российский образовательный форум "Новые кадры – для новой экономики". Мероприятие пройдет в Ташкентском государственном экономическом университете. 

В работе форума примут участие более 140 руководителей образовательных центров России и Узбекистана, в том числе около 80 ректоров ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ.

В рамках встречи в частности пройдет пленарное заседание на тему "Образовательные проекты – драйвер стратегического партнерства России и Узбекистана", а также переговоры и дискуссии по актуальным вопросам межвузовского взаимодействия.

Эмблема узбекско-российского образовательного форума в Ташкенте
© Sputnik /
Эмблема узбекско-российского образовательного форума в Ташкенте
Среди основных тем форума подготовка кадров для ключевых отраслей экономики Узбекистана и России, сотрудничество в сфере технического образования, инновации в высшей школе и поддержка изучения русского языка в республике.

"Цель международного форума — поднятие на новый уровень взаимодействия в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и научно-исследовательской деятельности. Он станет платформой для обсуждения актуальных задач по расширению и укреплению связей между высшими учебными заведениями России и Узбекистана", — сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

Государственные флаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
Межрегиональный российско-узбекский форум пройдет в Ташкенте в октябре
Делегации вузов и профильных министерств двух стран обсудят также вопросы создания совместных факультетов, повышение квалификации преподавателей и профессоров, проведение научных исследований, обмен учебной и научной литературой. Кроме того, в повестке заседаний рассмотрение проектов по открытию в республике филиалов российских вузов и переговоры по наращиванию академического обмена.

По итогам форума запланировано подписание более 100 соглашений о сотрудничестве и реализации совместных программ между образовательными центрами Узбекистана и РФ. В будущем форум может стать постоянно действующей консолидирующей площадкой для общения представителей высших учебных заведений двух государств.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (15)
Теги:
Ташкентский государственный экономический университет, Высшее образование, Россия, Узбекистан, Ташкент



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