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Работа программиста

У кого в Узбекистане зарплаты растут быстрее всего

Общество
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На первых позициях - профессии сферы IT и промышленности.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Узбекистане IT-специалисты стали лидерами по росту зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

За первые три квартала 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в этой сфере составила 3,2 млн сумов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 33%.

Затем идут специалисты в сфере промышленности и строительства — рост составил 28,6% (среднемесячная номинальная начисленная зарплата - 2,5 и 2,1 млн сумов соответственно).

Больше всего же получают сотрудники финансовой и страховой сферы — 3,2 млн сумов. Темп роста составил 27,6%.

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Теги:
зарплата, IT-технологии, Узбекистан



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