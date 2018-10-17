Мирный Сити: выходные в Нью-Йорке впервые за 25 лет прошли без стрельбы

По мнению правоохранителей, этим может гордиться не только департамент полиции города, но и его население.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Пятница, суббота и воскресенье в Нью-Йорке впервые за 25 лет прошли без перестрелок и убийств, сообщается на странице департамента в Twitter.

По мнению правоохранителей, гордиться этим фактом могут не только полицейские, но и все жители города.

В последний раз такую ситуацию фиксировали в 1993 году, однако эксперты не считают это показателем снижения уровня преступности, скорее исключением. В 2015 году Нью-Йорк также целых 12 дней продержался без убийств.

Всего в этом году количество случаев с применением смертоносного оружия снизилось в Нью-Йорке на 1,1% по сравнению с 2017-м. Однако число насильственных смертей за полгода увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый низкий уровень преступности в крупнейшем городе США отмечали в 1950 году.