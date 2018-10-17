В вузах Ташкента внедрят российский курс ИТ-предпринимательства

На форуме "Открытые инновации" в Москве делегация хокимията Ташкента провела несколько деловых встреч с представителями российского ИТ-бизнеса

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Образовательный курс ИТ-предпринимательства, разработанный ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) совместно с Высшей школой экономики, появится в вузах Ташкента, об этом делегация хокимията узбекской столицы договорилась на форуме "Открытые инновации".

В течение первого дня форума прошли деловые встречи с фондом "Сколково" и российским Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщает пресс-служба хокимията.

"Представители хокимията провели переговоры с фондом, в ходе которых была достигнута договоренность о внедрении Образовательного курса ИТ-предпринимательства в вузах города Ташкента, который разработан ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) совместно с Высшей школой экономики и уже применяется более чем в 140 вузах РФ", - говорится в сообщении.

Курс призван мотивировать молодежь активно продвигаться в сфере электронного предпринимательства. Как заметил глава департамента инноваций Джасур Захидов, внедрение курсов ИТ-предпринимательства поможет создать спрос на технологическое предпринимательство, что несомненно является отправной точкой в развитии инновационной экосистемы города. Успешный запуск пилотного курса в вузах Ташкента позволит распространить практику и в других вузах республики.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Делегация хокимията города Ташкента в Москве на форуме "Открытые Инновации"

На встрече с представителями фонда "Сколково" делегация хокимията договорилась о внедрении российского опыта в сфере венчурного инвестирования, создании инновационной инфраструктуры и участии узбекских стартапов в образовательных программах фонда.

Программа узбекской делегации включала также встречи с Агентством стратегических инициатив РФ, Департаментом предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы и с представителями города высоких технологий ИННОПОЛИС. Обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, обмена опытом, внедрения передовых технологий, призванных создавать более комфортные условия для жителей и гостей столицы.