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Кран в ванной комнате, архивное фото

За водоснабжение и канализацию введена стопроцентная предоплата

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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К собственникам, нанимателям и арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения предоплаты за услуги водоснабжения и водоотведения будут применяться меры вплоть до полного отключения.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Услуги водоснабжения и канализации в Узбекистане будут оказывать только после внесения стопроцентной предоплаты, следует из закона, подписанного президентом.

Статья 134 Жилищного кодекса теперь содержит часть 4 следующего содержания: "Внесение обязательных платежей за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) в государственном и частном жилищных фондах должно осуществляться на основе стопроцентной предоплаты".

Водопроводный кран
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В статье также появились восьмая и девятая часть, в которых говорится: "Собственникам, нанимателям, арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения стопроцентной предоплаты за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) применяются меры, вплоть до полного отключения от систем водоснабжения и водоотведения (канализации). Собственникам, нанимателям, арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения обязательных платежей за поставки электрической энергии и природного газа в срок, установленный частью третьей настоящей статьи, применяются меры, вплоть до полного отключения от электрических и газораспределительных сетей".

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 17 октября.




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