Во время узбекско-российского форума подпишут 127 документов

В форуме, который пройдет 18-19 октября в Ташкенте, примут участие более 80 ректоров высших учебных заведений из обоих государств.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Во время первого образовательного форума, который пройдет 18-19 октября в Ташкенте, Узбекистан и Россия подпишут 127 соглашений, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Форум пройдет по инициативе ведущих вузов двух стран. В его работе примут участие сотрудники администраций президентов двух стран, министр высшего и среднего специального образования Узбекистана, министр образования и науки РФ, а также более 80 ректоров высших учебных заведений обоих государств.

Цель форума – поднять на новый уровень сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и научно-исследовательской деятельности.

В ходе конференции запланировано обсуждение вопросов создания совместных факультетов, кафедр, повышения квалификации преподавателей и профессоров, проведения совместных научных исследований, обмена учебной и научной литературой.

"Планируется подписание двусторонних соглашений, направленных на совершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.

Итогом форума также должно стать создание в Узбекистане филиалов российских вузов, расширение академического обмена, проведение совместных научных и инновационных форумов, реализация научно-исследовательских проектов, проведение совместных мероприятий, налаживание информационного обмена между вузами.