Узбекский совиньон: в республике станут выращивать французский виноград

Также в республику завезут саженцы из Италии, США и Чили.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Узбекистан в текущем году намерен заложить виноградники из французских семян на 2,5 тысячах гектаров земли. Об этом пишет Podrobno.uz.

Новые сорта винограда посадят в Ферганской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской, Бухарской, Хорезмской, Ташкентской областях и Республике Каракалпакстан.

Также в республику завезут саженцы из Италии, США и Чили.

В настоящее время виноградники в стране занимают 73,3 тысячи гектаров, из них 11,5 тысячи гектаров – промышленные плантации.