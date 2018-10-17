В Узбекистане реформируют и автоматизируют систему скорой помощи

Из суммы, которую операторы сотовой связи оплачивают из использование абонентского номера, 19% направят на финансирование развития службы "103".

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Узбекистане проводят реформу службы скорой помощи, говорится в постановлении президента, которое опубликовано на портале "Народное слово".

Теперь 19% из суммы, которую операторы сотовой связи платят за использование абонентских номеров, будут направлять на развитие службы "103", а для улучшения качества работы в системе Минздрава создаются новые организации - Фонд развития скорой медицинской помощи, Республиканский учебно-тренировочный центр неотложной медицинской помощи и служба парамедиков.

"Установить, что средства фонда расходуются на закупку и своевременное обновление парка специализированного автотранспорта службы скорой медицинской помощи, а также его оснащение современным медицинским оборудованием, приобретение запасных частей и расходных материалов", - говорится в тексте документа.

Парамедик – специалист с минимальными навыками оказания экстренной медицинской помощи, включая и реанимационную. Помощь парамедиков часто требуется при аварийно-спасательных работах, в чрезвычайных ситуациях. Пилотный проект реализуют на территории свободной туристской зоны "Чарвак".