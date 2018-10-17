Норма беспошлинного ввоза продукции в Узбекистан ограничена

Без дополнительных сборов товары через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска на государственной границе Узбекистана теперь можно провозить не раз в месяц, как ранее, а раз в полгода.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Узбекистане ограничили норму беспошлинного ввоза товаров физическими лицами, пересекающими границу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Кабинет министров Узбекистана принял постановление "О внесении изменений в количественные нормы ввоза через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска государственной границы Республики Узбекистан физическими лицами отдельных товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами".

© Sputnik / Александр Кряжев Узбекистан хочет изменить правила беспошлинного ввоза электроники

Как следует из документа, без дополнительных сборов товары через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска на государственной границе Узбекистана теперь можно провозить не раз в месяц, как ранее, а раз в полгода.

В списке указанно 20 видов бытовой и офисной техники. В эту категорию попали холодильники, морозильники, кондиционеры, пылесосы, стиральные машинки, газовые и электрические плиты, телевизоры, микроволновки, электромясорубки, духовые печи, утюги, фены, кухонные комбайны, телефонные аппараты, компьютерная техника, принтеры и другая техника. Также разрешается беспошлинно ввозить другие виды потребительских товаров до 2 кг каждого наименования в календарный месяц. Однако общий вес этих товаров не должен превышать 10 кг.

Ранее узбекистанцы могли ввозить ежемесячно по одной единице бытовой и компьютерной техники. Прочие товары можно было ввозить ежесуточно в пределах двух килограммов каждого наименования, но не более десяти килограммов общего веса.