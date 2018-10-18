"Был воспитанным": отец керченского стрелка рассказал о сыне

Отец подчеркнул, что юноша был воспитанным и агрессию не проявлял.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Отец Владислава Рослякова, который 17 октября устроил взрыв и стрельбу в колледже в Керчи, дал показания следователям.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к следствию, отец во время допроса рассказал, что с юношей было трудно поддерживать общение. Подросток ничего не говорил об учебе.

Родитель отметил, что Росляков не имел друзей. Он вспомнил, что у сына был один приятель, с которым он общался в детстве, но связь с ним оборвалась.

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Отец заявил, что был в курсе увлечения сына компьютерными играми и оружием, но подчеркнул, что юноша был воспитанным и агрессию не проявлял.

По последним данным, число жертв трагедии в колледже в Керчи возросло до 20 человек. Как передает РИА Новости, среди погибших были 15 студентов, шесть из которых — несовершеннолетние. Также инцидент унес жизнь пяти работников колледжа.

Владислав Росляков после атаки на учебное учреждение покончил с собой.