В Узбекистане с 1 ноября повышается стоимость билетов на Afrosiyob

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" с 1 ноября повышает стоимость проездных документов на высокоскоростные поезда Afrosiyob.

"Эта вынужденная мера для покрытия всех расходов на электроэнергию, сырье, запасные части и конкурентоспособную заработную плату для обслуживающего персонала", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

Перевозчик заявил, что корректировка цен позволит сохранить количество действующих маршрутов.

В настоящее время курсируют четыре состава высокоскоростных поездов Afrosiyob по направлениям Ташкент – Бухара – Ташкент, Ташкент – Шахрисабз – Ташкент, Ташкент – Самарканд – Ташкент.