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Скоростной поезд Afrosiyob

В Узбекистане с 1 ноября повышается стоимость билетов на Afrosiyob

© O'zbekiston Temir Yo'llari
Общество
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Перевозчик заявил, что корректировка цен позволит сохранить количество действующих маршрутов.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" с 1 ноября повышает стоимость проездных документов на высокоскоростные поезда Afrosiyob.

"Эта вынужденная мера для покрытия всех расходов на электроэнергию, сырье, запасные части и конкурентоспособную заработную плату для обслуживающего персонала", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании

Перевозчик заявил, что корректировка цен позволит сохранить количество действующих маршрутов.

В настоящее время курсируют четыре состава высокоскоростных поездов Afrosiyob по направлениям Ташкент – Бухара – Ташкент, Ташкент – Шахрисабз – Ташкент, Ташкент – Самарканд – Ташкент. 

Теги:
высокоскоростной поезд, Поезд, билет, Узбекистон темир йуллари, Железная дорога, Ташкент



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