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Сельский дом в Узбекистане

В Узбекистане предлагают начать поэтапную приватизацию земельных участков

© Flickr / Robert Wilson
Общество
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Граждане Узбекистана смогут приватизировать землю, выделенную им под жилищное строительство.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Узбекистане предлагают начать поэтапную приватизацию земельных участков несельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в проекте постановления Шавката Мирзиёева, разработанном Минюстом.

Согласно тексту документа, с 1 июля предприниматели и юрлица могут приватизировать земельные участки, на которых расположены их здания, сооружения и объекты производственной инфраструктуры. 

Также юрлица будут вправе приобретать гособъекты недвижимости в порядке приватизации вместе с земельными участками.

Граждане Узбекистана получат право приватизировать землю, выделенную им под жилищное строительство и обслуживание жилого дома.

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Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Приватизация, Узбекистан



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