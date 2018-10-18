Граждане Узбекистана смогут приватизировать землю, выделенную им под жилищное строительство.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Узбекистане предлагают начать поэтапную приватизацию земельных участков несельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в проекте постановления Шавката Мирзиёева, разработанном Минюстом.

Согласно тексту документа, с 1 июля предприниматели и юрлица могут приватизировать земельные участки, на которых расположены их здания, сооружения и объекты производственной инфраструктуры.

Также юрлица будут вправе приобретать гособъекты недвижимости в порядке приватизации вместе с земельными участками.

Граждане Узбекистана получат право приватизировать землю, выделенную им под жилищное строительство и обслуживание жилого дома.