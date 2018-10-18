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Терминал аэропорта Пулково-1 в Санкт-Петербурге

UzAirways возобновляет рейсы Санкт-Петербург - Наманган

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Полеты будут осуществляться один раз в неделю по пятницам.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" со второго ноября 2018 года возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Наманган - Санкт-Петербург - Наманган. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757 один раз в неделю по пятницам:

HY-643 Наманган 09:45 – Санкт-Петербург 13:25

HY-644 Санкт-Петербург 14:55 – Наманган 22:00

Ранее UzAirways вошла в пятерку лидеров среди иностранных компаний по объему пассажироперевозок в санкт-петербургский аэропорт Пулково в январе-октябре 2017 года.

Теги:
UzAirways, Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари



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