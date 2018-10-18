Спецслужбы стран ШОС задержали за год более 150 возможных террористов

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Спецслужбы России и стран Средней Азии за прошедший год задержали и экстрадировали более 150 подозреваемых в терроризме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Асылбека Кожобекова на заседании совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

"Совместными усилиями компетентных органов Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана во второй половине 2017 года и первом полугодии 2018 года установлены, задержаны и экстрадированы более 150 граждан, находящихся в розыске по линии борьбы с терроризмом", - сказал Кожобеков.

Спецслужбы стран ШОС наладили обмен информацией о деятельности террористических организаций - "Исламского государства", "Джабхат ан-Нусры", "Хизб ут-Тахрир", "Исламского движения Восточного Туркестана" (запрещены в РФ) и других.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Спецслужбы ШОС будут вместе выявлять террористов в интернете

"За последние годы предотвращено большое количество терактов на пространстве ШОС, нанесен серьезный урон террористическим группировкам... Особое внимание уделяется вызовам и угрозам, исходящим со стороны лиц, выезжающих в регионы с повышенной террористической активностью, а также возвращающихся на территории государств-членов ШОС", - добавил Кожобеков.

В 33-м заседании совета РАТС ШОС принимают участие делегации России, Кыргызстана, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.