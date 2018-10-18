Памятник Исламу Каримову открыли в Москве

В торжественном открытии участвовали вдова первого президента Узбекистана Татьяна Каримова и представители власти России и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Москве открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает корреспондент Sputnik.

Монумент разместился в сквере имени первого президента недалеко от станции метро "Полянка".

В торжественном открытии участвовали председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматулла Юлдашев, вдова первого президента республики Татьяна Каримова, секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и представители посольства Узбекистана. От российской стороны присутствовали первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, а также представители духовенства.

© Sputnik / Открытие памятника Исламу Каримову в Москве

Автор памятника президенту Исламу Каримову в Москве - британский скульптор Пол Дэй.

Он создал трехмерный образ первого президента. По композиции скульптуры фигура президента стоит перед Регистаном в его родном городе Самарканде. Он не возвышается на пьедестале, как это часто бывает, а стоит на земле.

Первый президент Узбекистана Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде по мусульманским традициям.

Сквер Ислама Каримова появился в Москве осенью 2016 года. Расположен он между домом 39, строением 1 на Большой Полянке и домом 13 по Первому Казачьему переулку, недалеко от посольства Узбекистана.