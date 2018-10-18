Узбекистан и Ассоциация технопарков РФ договорились о сотрудничестве

Документ подписан в рамках предстоящего официального диалога Мирзиёева и Путина.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Накануне визита Владимира Путина в Узбекистан главы Министерства экономики Узбекистана Ботир Ходжаев и Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом передает пресс-служба ассоциации.

Стороны намерены наладить сотрудничество в сфере промышленной кооперации, обмена опытом в научно-технологических компетенциях и инновационного развития с целью увеличения инвестиционного потенциала дружественных стран.

Как отметил Шпиленко, в условиях межгосударственного экономического сотрудничества развитие промышленных кластеров усиливает межрегиональную кооперацию, что дает значительный экономический импульс для развития территорий.

Документ подписан в рамках предстоящего официального диалога глав государств и проводимого в эти же дни в Ташкенте Первого форума межрегионального сотрудничества между РФ и республикой.