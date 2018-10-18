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Студенты МИСиС

В филиале МИСиС в Алмалыке 40% мест будут бюджетными

Пресс-служба МИСиС
Общество
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Занятия в филиале будут проходить по учебным планам и программам, утвержденным НИТУ "МИСиС", с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В филиале Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Узбекистане бюджетные места, финансируемые за счет средств республики, составят порядка 40% от общего набора, заявил Sputnik проректор по развитию общежитий и связям со странами СНГ Вячеслав Хван.

По словам Хвана, квота приема в филиал, открывшийся в Алмалыке 18 октября, на 2018-2019 учебный год для очной формы обучения на бакалавриате составит 150 человек. Абитуриенты смогут учиться по направлениям "Горное дело", "Металлургия", "Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)".

Проректор МИСиС по развитию общежитий и связям со странами СНГ Вячеслав Хван
Сергей Гнусков, НИТУ "МИСиС
Проректор МИСиС по развитию общежитий и связям со странами СНГ Вячеслав Хван
Занятия в филиале будут проходить по учебным планам и программам, утвержденным НИТУ "МИСиС", с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.

"Обучение в филиале будет строиться на принципах практико-ориентированного подхода: студенты будут принимать непосредственное активное участие в работе профильных подразделений предприятий-партнеров с возможностью дальнейшего трудоустройства. НИТУ "МИСиС" сотрудничает с ведущими компаниями Узбекистана, среди них Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Навоийский ГМК, Узметкомбинат, Узбекские железные дороги, а также компания GM Uzbekistan", - сказал Хван.

Он добавил, что в учебном плане предусмотрен ряд курсов, для прохождения которых необходимо будет приезжать в Москву для работы в лабораториях под руководством лучших ученых.

Филиал МИСиС в Алмалыке
Ибрагимов Улугбек, НИТУ "МИСиС"
Филиал МИСиС в Алмалыке
К учебному процессу в филиале планируют привлекать не только узбекских специалистов, но и высококвалифицированный преподавательский состав из России.

"Создавая филиал в Алмалыке, мы в том числе опираемся на потребности наших партнеров в Узбекистане. И ориентируемся не только на обучение специалистов, но и на поиск в исследовательской среде филиала научных и технологических решений. Поэтому одна из первоочередных задач, стоящих перед нами, – создание исследовательских центров и лабораторий в филиале", - подчеркнул проректор.

Внутренний двор главного корпуса Национального исследовательского технологического университета МИСиС
CC BY-SA 4.0 / Sergey Gnuskov / Внутренний двор главного корпуса Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Стала известна дата открытия филиала МИСиС в Алмалыке
Выпускники филиала будут получать дипломы установленного образца НИТУ "МИСиС", который признается документом о высшем образовании в Узбекистане и РФ.

Сегодня в университете на технических специальностях (горное дело, металлургия, материаловедение и технологии материалов, технологические машины) обучаются более 400 студентов и аспирантов из Узбекистана.




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