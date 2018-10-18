В Ташкенте начал работу узбекско-российский образовательный форум

По мнению экспертов, это событие можно назвать прорывным, так как подобного уровня и масштаба узбекско-российского диалога в этой сфере раньше не было.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Ташкенте проходит узбекско-российский образовательный форум "Новые кадры — для новой экономики", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это событие эксперты уже назвали прорывным, так как масштаб узбекско-российского диалога в сфере науки и образования двух стран ранее не достигал такого уровня. В Ташкент приехали представители 80 российских вузов.

© Sputnik / Образовательный форум проходит в Ташкенте

Комментируя данное событие, ректор одного из старейших вузов России — Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что главным успехом форума станет подписание более 100 документов о сотрудничестве вузов России и Узбекистана, а также возвращение к старым традициям взаимодействия в образовательной сфере.

В свою очередь ректор Национального университета Узбекистана в своем выступлении обратил внимание на давнюю историю сотрудничества узбекского вуза с МГУ имени Ломоносова.

"Началось оно еще в далекие 20-е годы прошлого столетия и имеет глубокие корни. Тогда в Туркестан прибыли более 80 профессоров-преподавателей, людей с высокой научной и педагогической квалификацией. Они стояли у истоков разработки первых проектов Положения и учебных планов нашего университета. Это академики МГУ Николай Жуковский, Сергей Чаплыгин, Дмитрий Прянишников, Иван Каблуков… Навсегда останется в истории университета гражданский подвиг и ученых России, покинувших крупнейшие научные центры ради создания нового очага науки и высшего образования в Средней Азии", — сказал Авазжон Марахимов.

Встреча представителей ведущих вузов России и Узбекистана, несомненно, имеет важное значение для подъема на новый качественный уровень прямых межвузовских связей. В пакете документов, многие из которых были подписаны в рамках форума, большую часть составили соглашения о сотрудничестве между вузами.

Так, с сегодняшнего дня при Национальном университете Узбекистана начинает работать постоянное представительство Казанского университета.

"Мы работаем со многими вузами мира. Одна из лучших моделей, которая была нами апробирована, — это создание совместных лабораторий, образовательных программ с участием вузов страны-партнера. Создавая свое представительство, мы интегрируем программы как нашего университета, так и вузов Узбекистана и привлекаем туда хорошие команды. Более того, через площадки узбекских университетов мы сможем участвовать в реализации тех или иных национальных программ, которые связаны с заказами государства и бизнес-сообщества. Ведь задача стоит — поднять престиж вузов Узбекистана", — отметил ректор федерального казанского университета Ильшат Гафуров.

Стоит отметить, что в Казанском университете в настоящее время обучается свыше 7 тысяч иностранных студентов, более полутора тысяч — из Узбекистана.

"Причем хочу заметить, что студенты из Узбекистана представлены на всех факультетах вуза. У нас есть также медицинское направление, в частности, в стоматологии ваши ребята учатся вместе с иностранными студентами на английском языке. Это говорит о том, что базовая подготовка в Узбекистане очень сильная", — заметил Ильшат Гафуров.

Ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института Юрий Дмитрак в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что поездка в Узбекистан важна, так как страна взяла курс на подготовку высококвалифицированных кадров в данной сфере.

"Мы один из крупнейших горно-металлургических вузов России и имеем возможности для подготовки высококлассных специалистов по металлургии, горному и нефтегазовому делу, готовим также горных инженеров. Я приехал завязать контакты не только с профильными вузами Узбекистана, но и провести встречи с руководством предприятий горно-металлургической сферы республики", — отметил он.

Объясняя такой формат диалога, ректор подчеркнул, что здесь принципиально важной является целевая подготовка корпоративных сотрудников, так как в конечном итоге именно предприятиям нужны те специалисты, которые выходят из вузов.

"Таким образом мы затачиваем нашего специалиста под нужды конкретного предприятия", — подчеркнул Юрий Дмитрак.

Еще один вопрос, который волновал и узбекскую, и российскую стороны участников форума - это изучение русского языка.

"Мы готовы поделиться разными методиками по изучению русского языка как иностранного для разных целевых групп. Здесь нет универсальных рецептов, нужен свой подход. Главная целевая группа сейчас — это узбекские преподаватели, которые бы в дальнейшем сами мультиплицировали эти знания" — отметила проректор по учебно-воспитательной работе Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанна Никонова.

Она также рассказала, что в рамках работы форума им с коллегами удалось побывать в Университете узбекского языка и литературы имени Навои, в котором 10 сентября должен открыться Центр русского языка.

© Sputnik / Александр Кряжев Узбекистан лидирует по числу заявок в российские вузы

Надо отметить, что подписанные в Ташкенте меморандумы и соглашения о сотрудничестве между десятками вузов Узбекистана и России охватывают самые разные сферы. Это спорт, искусство, медицина, экономика, химия, физика и многое другое. В перспективе также открытие и новых филиалов российских вузов в Узбекистане. К примеру, в скором времени в Ташкенте появятся филиалы МГИМО и Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

Образовательный форум продолжает свою работу, экспертам предстоит обсудить обширный спектр вопросов. По итогам планируется принятие резолюции.