Спецслужбы ШОС для обмена информацией создали защищенный канал связи

Кроме того, были разработаны методические рекомендации по проведению опроса лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических и экстремистских организаций.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) создала защищенный канал связи для обмена информацией между спецслужбами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя директора ФСБ России генерала армии Сергея Смирнова.

"Наконец-то мы завершили работу по созданию защищенного канала связи. Очень важный вопрос для нас - вопрос расширения наших банков данных", - сказал Смирнов после заседания совета РАТС.

Кроме того, были разработаны методические рекомендации по проведению опроса лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических и экстремистских организаций, добавил первый замглавы ФСБ.

В 33-м заседании совета РАТС ШОС принимали участие делегации России, Кыргызстана, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Председательство в структуре перешло от Кыргызстана к России.

Россия займется созданием на базе РАТС центра противодействия вызовам и угрозам безопасности, заявил Смирнов.

"Речь идет о подготовке и начале реализации предложений по совершенствованию деятельности РАТС ШОС с учетом российской инициативы о создании на базе РАТС центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности", - заявил он.

Кроме того, Смирнов считает необходимым выстраивать систему постоянной координации позиций стран ШОС по вопросам противодействия терроризму на ключевых международных площадках — ООН, СНГ, ОБСЕ, Глобальном контртеррористическом форуме, БРИКС, "группе двадцати" и других.

Пресс-служба Президента РФ РАТС ШОС и ООН усилят совместную борьбу с террористами

"Повышенное внимание требуется уделить также таким приоритетным направлениям международного сотрудничества, как противодействие распространению террористической идеологии и пропаганды, прекращение материальной подпитки тергруппировок, в том числе финансами и оружием, недопущение использования тергруппировок для вмешательства во внутренние дела государств", - добавил замглавы ФСБ.

Он также напомнил, что по правилам совета РАТС ШОС, председательство в совете осуществляется государствами организации поочередно в порядке русского алфавита их названий сроком на один год.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.