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Минтруд Узбекистана не разрешил переход на пятидневку

CC0 / pixabay
Общество
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Министерство рассмотрело инициативу, размещенную на портале коллективных обращений "Менинг фикрим", и посчитало ее нецелесообразной.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана назвало нецелесообразным переход на пятидневную рабочую неделю, сообщает портал "Народное слово".

Минтруд рассмотрел петицию, размещенную на портале коллективных обращений "Менинг фикрим", и отклонил ее.

Как подчеркивают в ведомстве, предложение противоречит внутреннему распорядку большинства бюджетных организаций, включая медицинские и образовательные учреждения, а также иным локальным нормативным актам и соглашениям между работником и предприятием.

Петиция об изменении рабочего времени появилась на "Менинг фикрим" 16 октября. В качестве преимуществ идеи автор назвал возможность внутреннего развития, повышение мобильности и трудоспособности работников, улучшение благосостояния, возможность сэкономить средства бюджетным организациям.

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Теги:
петиция, Труд, Узбекистан



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