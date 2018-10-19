Президент подарил трехкомнатную квартиру юному гроссмейстеру

Жавохир Синдоров в свои 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в мире после победы на международном турнире First Saturday GM.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Жавохир Синдоров получил трехкомнатную квартиру от президента в подарок за победу на международном турнире First Saturday GM.

Шахматист успешно выступил на международном турнире First Saturday GM, который был организован в Будапеште, и стал самым молодым международным гроссмейстером в мире, сообщается на сайте Международной ассоциации шахмат.

Ключи от трехкомнатной квартиры в махалле "Чорбог" в Сергелийском районе города Ташкента молодому шахматисту вручили советник президента Абдужаббор Абдувохидов и и.о. хокима Жахонгир Артыкходжаев.

Узбекский мальчик достиг третьего стандарта GM в Будапеште. Он пришел со своим дедом Камилом Синдаровым, доктором юридических наук, который был его первым учителем шахмат.