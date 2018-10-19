Данные ЗАГСов оцифруют

Оцифровать все имеющиеся в архивах записи планируется до 1 января 2022 года.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Информационная система "Единый электронный архив ЗАГС" появится в Узбекистане, следует из постановления Кабинета министров, принятого в сентябре этого года.

С октября во всех территориальных управления Агентства государственных услуг республики появится должность архивариуса. Он займется оцифровкой находящихся в отделениях ЗАГС документов и формированием единого электронного архивного фонда, который затем интегрируют с информационной системой "Единый электронный архив ЗАГС".

Оцифровать все имеющиеся в архивах записи планируется до 1 января 2022 года.