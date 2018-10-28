В Сети появилось фото, на котором шестеро фермеров стоят по колено в воде перед хлопковым полем. Так, якобы, их наказали за неудовлетворительные результаты при сборе урожая. Министерство труда Узбекистана уже отреагировало на инцидент.
ГУВД Ташкента разъяснило автомобилистам, в каких ситуациях водители могут лишиться прав.
Накануне в узбекской столице презентовали новые модели Lada Granta и Lada Vesta Cross.
Чем Узбекистан привлекает путешественников, разбирались корреспонденты Sputnik.
Пак 57 лет проработала в сфере образования, в последние годы жизни она возглавляла Детский городок в Хиве.
Еще граждане могут дать своему поверенному право оформить на другое лицо такую же доверенность на авто.
Новый документ позволит его обладателям пересекать границу Узбекистана и находиться на территории республики без ограничения сроков.
Глава дирекции информационных программ Первого канала предложил Мегин Келли стать его соведущей программы "Время".
Система позволит пассажирам не использовать наличные деньги при поездках в автобусе, метро и такси.
О причинах увольнения не сообщается, он был назначен на данную должность в мае этого года.
В рейтинге среди зарубежных кошмарных фильмов оказалась и советская кинокартина.
В пятницу, 26 октября, исполнитель главной роли в рок-опере "Юнона и Авось" Николай Караченцов скончался от остановки сердца.
Утром 26 октября в Сенате Олий Мажлиса состоялось заседание Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения.
Соответствующее соглашение Министерство инновационного развития подписало 25 октября с образовательными учреждениями Гонконга, США, Нидерландов и Новой Зеландии.
В Узбекистане обнародовали рейтинг хокимиятов по размеру инвестиций в систему народного образования.
Приобретение, установка и поверка для всех пользователей будут осуществляться за счет компании "Энергосбыт".
Ранее сын первого президента Узбекистана подал иск к НАК в связи с тем, что компания не выплатила ему заработную плату в полном объеме.
Соотечественники смогут претендовать на гранты на обучение в вузах Узбекистана, получить работу в республике и оформить визу по упрощенной схеме.
Курс валюты устанавливается банком, который обслуживает банкомат.
Худоберди Нурматов пожаловался на то, что в России он был помещен в центр временного содержания иностранцев и мог быть принудительно перемещен в Узбекистан, где, по его словам, ему грозила опасность.