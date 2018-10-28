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Народный артист РФ Николай Караченцов в роли светлейшего князя Александра Меньшикова в спектакле Шут Балакирев по пьесе российского драматурга Григория Горина.
Аллилуйя таланту: ушел из жизни Николай Караченцов
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