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В рамках I Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана прошла сельскохозяйственная выставка
В Узбекистан с любовью: что привезли в Ташкент российские производители
Хеллоуин животных – массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Переполох из-за тыквы: животные готовятся к Хеллоуину
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    18.3% (51)
  • Неудобные маршруты и расписания
    27.2% (76)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    42.0% (117)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    9.3% (26)
  • Меня все устраивает
    3.2% (9)
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