Коллективы центрального аппарата ведомства и загранучреждений выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Компания "Узбекэнерго" объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования проекта по созданию установок мощностью не менее 900 МВт.
Решение связано с бюрократией в этой сфере – наличием лишних звеньев и дублирующих функций, отсутствием системной работы.
Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова рассказала, насколько опасно для брака, когда мужчина превращается в домохозяйку и вынужден сидеть дома.