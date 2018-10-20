В Узбекистане ликвидируют пищевой "Узбекозиковкатхолдинг"

Решение связано с бюрократией в этой сфере – наличием лишних звеньев и дублирующих функций, отсутствием системной работы.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил законопроект о мерах по кардинальному совершенствованию системы управления пищевой промышленностью.

Документ, опубликованный на портале обсуждения нормативно-правовых проектов Республики Узбекистан, предполагает ликвидацию крупнейшей государственной организации - "Узбекозиковкатхолдинга".

"Вместе с тем, фактическое положение дел в отрасли свидетельствует о наличии проблем, связанных с зарегулированностью управления предприятиями отрасли, наличием излишних звеньев и дублирующих функций, отсутствием системной работы с предприятиями", - уточняются в документе причины решения.

В ближайшее время подведомственную "Узбекозиковкатхолдингу" компанию "Узагроэкспорт" передадут Министерству внешней торговли, Научно-технический совет и Технический комитет по стандартизации пищевых продуктов - Министерству сельского хозяйства, разработку ГОСТов, стандартов и технических регламентов на пищевую продукцию – ГУП "Центр стандартизации сельского хозяйства".