14:51 20 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Предприятие пищевой промышленности

В Узбекистане ликвидируют пищевой "Узбекозиковкатхолдинг"

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
Получить короткую ссылку
16610

Решение связано с бюрократией в этой сфере – наличием лишних звеньев и дублирующих функций, отсутствием системной работы.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил законопроект о мерах по кардинальному совершенствованию системы управления пищевой промышленностью.

Документ, опубликованный на портале обсуждения нормативно-правовых проектов Республики Узбекистан, предполагает ликвидацию крупнейшей государственной организации - "Узбекозиковкатхолдинга".

"Вместе с тем, фактическое положение дел в отрасли свидетельствует о наличии проблем, связанных с зарегулированностью управления предприятиями отрасли, наличием излишних звеньев и дублирующих функций, отсутствием системной работы с предприятиями", - уточняются в документе причины решения.

В ближайшее время подведомственную "Узбекозиковкатхолдингу" компанию "Узагроэкспорт" передадут Министерству внешней торговли, Научно-технический совет и Технический комитет по стандартизации пищевых продуктов - Министерству сельского хозяйства, разработку ГОСТов, стандартов и технических регламентов на пищевую продукцию – ГУП "Центр стандартизации сельского хозяйства".

Теги:
реформа, Узбекистан, пищевая промышленность



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Меднохимический комбинат города Алаверди, Армения
    Без работы не останемся!

    Сотрудники Алавердского комбината перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути - они требуют не останавливать работу предприятия.

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

  • Абитуриентка пишет диктант
    История в биографиях

    В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
Начало долгого пути: в Узбекистане открылся филиал НИТУ "МИСиС"
Скорбим и помним: в Керчи прощаются с погибшими в политехническом колледже
Сотрудничество Узбекистана и России
Стратегическая дружба Узбекистана и России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054