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Машинный зал тепловой станции (ТЭС)

В Талимарджанской ТЭС построят две новые парогазовые установки

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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Компания "Узбекэнерго" объявила тендер на реализацию проекта по созданию установок мощностью не менее 900 МВт.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Компания "Узбекэнерго" начала строительство двух парогазовых установок в Талимарджанской ТЭС сообщает пресс-служба организации.

В октябре "Узбекэнерго" также объявила тендер на предоставление консалтинговых услуг по управлению и надзору за проектом.

"Целью проекта является развитие генерирующих мощностей за счет внедрения современных энергосберегающих технологий, усиления надежности и безопасности функционирования энергосистемы страны и обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей республики, снижение удельных расходов энергоресурсов на отпуск продукции, снижение воздействия на окружающую среду", - уточняется в сообщении.

Предполагаемая дата завершения строительства и запуска – 2023 год.

Теги:
тендер, Строительство, ТЭС



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