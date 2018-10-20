В Талимарджанской ТЭС построят две новые парогазовые установки

Компания "Узбекэнерго" объявила тендер на реализацию проекта по созданию установок мощностью не менее 900 МВт.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Компания "Узбекэнерго" начала строительство двух парогазовых установок в Талимарджанской ТЭС сообщает пресс-служба организации.

В октябре "Узбекэнерго" также объявила тендер на предоставление консалтинговых услуг по управлению и надзору за проектом.

"Целью проекта является развитие генерирующих мощностей за счет внедрения современных энергосберегающих технологий, усиления надежности и безопасности функционирования энергосистемы страны и обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей республики, снижение удельных расходов энергоресурсов на отпуск продукции, снижение воздействия на окружающую среду", - уточняется в сообщении.

Предполагаемая дата завершения строительства и запуска – 2023 год.