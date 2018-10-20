Ушел из жизни экс-заместитель министра иностранных дел Рустам Тухтабаев

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. На 61-м году жизни 20 октября скончался бывший заместитель министра иностранных дел Рустам Аскарович Тухтабаев, сообщает пресс-служба МИД.

"Коллективы центрального аппарата Министерства иностранных дел и загранучреждений Республики Узбекистан с глубокой скорбью извещают о кончине 20 октября 2018 года на 61-м году жизни бывшего заместителя министра иностранных дел Рустама Аскаровича Тухтабаева и выражают глубокие соболезнования и слова искренней поддержки семье и близким покойного", - говорится в сообщении.

Рустам Тухтабаев родился в Ташкенте, в 1980 году окончил Ташкентский государственный университет по специальности филолог-востоковед, до 1986 года преподавал в вузе, затем работал в Узбекском обществе дружбы и культурных связей с соотечественниками за рубежом, в 1996 году получил должность главного консультанта по вопросам межгосударственных отношений аппарата президента Республики Узбекистан.

Первый пост в МИД – заместителя начальника Информационно-аналитического управления – получил в 2000 году, в 2005-м стал заместителем министра. В 2004-м также был награжден орденом "Дустлик".