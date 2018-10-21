Коррупционерам не скрыться: в Ташкенте Минздрав проверяет роддома

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана организовало проверку в роддомах Ташкента по выявлению коррупционеров, сообщает Podrobno.uz.
Представители министерства изучат, как сотрудники медучреждений соблюдают трудовую дисциплину, а также проведут опрос среди пациентов.
Мониторинг родильных учреждений будет проходить до 27 октября.
По словам министра здравоохранения Алишера Шадманова, всего в родительных домах Узбекистана работают 2635 акушеров-гинекологов. За прошедшие 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано свыше 507 тысяч родов.