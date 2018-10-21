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Для жителей Ташкента введут базовую норму потребления света и газа

© Sputnik / Стрингер
Общество
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За расходы сверх нормы населению придется оплачивать электричество с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Правительство Узбекистана намерено с 1 января 2019 года установить базовую норму потребления электрической энергии и газа населением в качестве эксперимента.

Об этом пишет UzDaily.uz со ссылкой на проект постановления Кабмина Узбекистана "Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы".

Газовый электронный счетчик
© Новости Узбекистана
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Согласно тексту документа, эксперимент будет организован в Юнусабадском районе Ташкента.

В ходе эксперимента базовая норма потребления электрической энергии населением составит 300 кВт-час в месяц на одного абонента и природного газа — 1000 кубометров в месяц на одного абонента, расположенного в частном жилом доме в период отопительного сезона, или 250 кубометров в месяц на одного абонента, в остальных случаях.

Расчеты с населением за электрическую энергию и природный газ в пределах базовой нормы будут проводиться по установленному тарифу, а сверх базовой нормы — с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.

Эксперимент продлится до 1 июля 2019 года. После этого будут разработаны фактические применение базовых норм потребления и конкретные предложения по дальнейшему применению базовых норм потребления.

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Теги:
тарифы, электричество, Газ, Узбекистан



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