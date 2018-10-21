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Ключ в дверном замке. Иллюстративное фото

Как защитить свой дом от домушников – рекомендации оперативника

CC0 / pixabay
Общество
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О том, какие вещи современные домушники выносят в первую очередь и по какому принципу обирают потенциальных жертв, рассказал бывший оперуполномоченный уголовного розыска в одном из районных отделов Москвы Игорь Гришаков.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В интервью изданию "МК" Игорь Гришаков рассказал, что сегодня граждане сегодня сами облегчают жизнь бандитам, вынося на всеобщее обозрение свою личную жизнь

"У нас же граждане очень любят хвастаться обновками, подарками, делиться планами на отдых в соцсетях… На первый взгляд безобидный статус — "до отпуска осталось два дня" или "подарок от любимого мужа", однако он может оставить человека без гроша в кармане", - рассказывает специалист.

Или, например, простая реклама пиццы, засунутая во входную дверь квартиры, может помочь ворам понять, есть ли хозяин дома или нет. Ведь нормальный человек, заходя домой, обязательно выкинет ненужный мусор, а если на другой день реклама все еще торчит в двери — значит, квартира пустовала.

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Что касается времени, в которое воры чаще всего осуществляют налеты на квартиры, то это день, когда все находятся на работе. Примерно с 12.00 до 14.00.

"Воры-одиночки хватают то, что первым попадается под руки. Это может быть сумка в коридоре, верхняя одежда. Любят воры также всевозможные ящики, куда вы обычно кладете украшения или деньги, шкафы. В таких местах, как кухня, детская, ванная комната, орудуют, только если точно знают: что-то есть", - поделился Гришаков.

Бывший оперуполномоченный дал несколько советов, которые могут помочь не стать потенциальной жертвой бандитов.

● Держите крупные суммы только в банке. Дома можно держать только небольшую сумму, необходимую на текущий момент.

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● Дружите с соседями. В старых домах, где соседи дружат много лет, квартирных краж происходит значительно меньше. Люди знают друг друга и прекрасно идентифицируют чужих в подъезде или рядом с домом. Как правило, в таких домах не стесняются задавать лишние вопросы чужакам. Такая заинтересованность наверняка спугнет жулика.

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● Если вы стали очевидцем странного и подозрительного поведения незнакомого вам гражданин на лестничной клетке, звоните в полицию. Насторожить вас должно, если он прозванивает квартиры, заглядывает в замочные скважины, задерживается у дверей. Если есть возможность незаметно сфотографировать незнакомца — фотографируйте: такая информация может оказаться очень полезной.

● Будьте аккуратны в соцсетях. Нередко домушники прослеживают профили, откуда узнают о дорогих приобретениях, а также об отсутствии потенциальных жертв дома.

● Собираясь в отпуск, попросите родственников или тех, кому доверяете, проверять время от времени ваше жилье.

● Установите охранную сигнализацию. Если она уже установлена, ни в коем случае не пренебрегайте ее активацией.




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