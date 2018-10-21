Падение юной гимнастки в цирке попало на видео

Очевидец, снимая цирковой номер, сам того не подозревая, зафиксировал момент страшного падения гимнастки на арену.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Инцидент произошел в субботу, 20 октября, в Новосибирске.

19-летняя гимнастка-участница Всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства "Под сводом старого шатра", выполняя акробатический номер на полотнах, сорвалась с высоты и упала на арену.

Организаторы тут же выключили музыку, и к девушке подбежали ее коллеги.

© AFP 2018 / ROMEO GACAD Гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей в цирке

Отметим, что, судя по видео, у публики падение вызвало шок.

Как сообщает РИА Новости, после оказания первой медицинской помощи циркачку госпитализировали. По словам Павла Армянинова, руководителя циркового коллектива "Ромашка", в котором трудилась гимнастка, у девушки перелом руки, позвоночник не поврежден.

Напомним, ранее похожий инцидент произошел во время представления в цирке-шапито в Талдыкоргане (Казахстан).

Воздушная гимнастка из Омска 28-летняя Дарья Верская сорвалась с высоты прямо на глазах у зрителей. Тогда гимнастка не получила никаких серьезных травм и уже на следующий день снова вышла на манеж.