Падение юной гимнастки в цирке попало на видео

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Инцидент произошел в субботу, 20 октября, в Новосибирске.
19-летняя гимнастка-участница Всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства "Под сводом старого шатра", выполняя акробатический номер на полотнах, сорвалась с высоты и упала на арену.
Организаторы тут же выключили музыку, и к девушке подбежали ее коллеги.
Отметим, что, судя по видео, у публики падение вызвало шок.
Как сообщает РИА Новости, после оказания первой медицинской помощи циркачку госпитализировали. По словам Павла Армянинова, руководителя циркового коллектива "Ромашка", в котором трудилась гимнастка, у девушки перелом руки, позвоночник не поврежден.
Напомним, ранее похожий инцидент произошел во время представления в цирке-шапито в Талдыкоргане (Казахстан).
Воздушная гимнастка из Омска 28-летняя Дарья Верская сорвалась с высоты прямо на глазах у зрителей. Тогда гимнастка не получила никаких серьезных травм и уже на следующий день снова вышла на манеж.