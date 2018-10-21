"Тут не курорт": Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в СИЗО

Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 декабря после двух потасовок.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оценили рисовую кашу, которую подают в СИЗО № 2, более известном как Бутырка, об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Павел Мамаев уже говорил, что понимает — тут не курорт. Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша", — сообщил Мельников.

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При этом собеседник издания добавил, что "качество питания оставляет желать лучшего", так как через московские следственные изоляторы "ежегодно проходят сто тысяч заключенных", а уровень питания зависит от руководителей и персонала учреждений.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге.

В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Позднее Мосгорсуд отклонил апелляции арестованных.