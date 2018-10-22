В Узбекистане уже собрано 70% урожая хлопка

Ежегодно в Узбекистане производится около трех миллионов тонн хлопка-сырца.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Популяции насекомых-вредителей не повлияли на урожай хлопка в Узбекистане в этом году, объемы сбора прогнозируются на уровне 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства сельского и водного хозяйства республики.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев поручил собрать урожай хлопка до наступления ненастья

В начале августа на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективности агротехнических мероприятий на хлопковых полях страны расплодились популяции насекомых-вредителей.

"Темы сбора урожая хлопка в этом году практически сохранились на прежнем уровне, за счет дополнительной обработки нам удалось минимизировать потери от распространения насекомых", - сказал представитель Минсельхоза.

По его данным, в конце прошедшей недели было собрано порядка 70% урожая из 2,9 миллиона тонн хлопка-сырца, запланированного в 2018 году.

Представитель министерства уточнил, что для борьбы с вредителями из госбюджета дополнительно выделено 100 миллиардов сумов (12,5 миллиона долларов) на химическую обработку площадей, порядка 130 специалистов научно-исследовательских учреждений направлены для активизации этой работы.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3 миллионов тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 40% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. В 2017 году урожай хлопчатника составил около 2,9 миллиона тонн.